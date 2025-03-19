Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Güney Ege’de rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz’de ise rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı, doğusunda kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/saat) fırtına, batısında yer yer 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinde batısında etkisini kaybetmesi bekleniyor.