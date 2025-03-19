Bakan Tunç, hukuk fakültesi öğrencileriyle sahur yaptı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve hukuk fakültesinden gençlere sürpriz yaparak sahur sofralarına konuk olduğunu belirtti.

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin umudu, geleceği ve enerjisi gençlerimizle samimi ve muhabbet dolu bir sahur yaptık. Eğitimleri ve hayalleri üzerine konuştuk, tecrübe paylaşımında bulunduk. Ramazanın bereketini bizlerle paylaşan kardeşlerime teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum."