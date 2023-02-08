Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]
Ege ve Marmara denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın bugün öğle saatlerinde, doğusunda zamanla genelinde kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Ege'de de rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınaların yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Ege Denizi Marmara Bölgesi Hava Durumu
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