Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerlerde çıkan yangına denizden, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Limanda gemi elleçleme hizmeti verilemiyor.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, İskenderun Limanı'ndaki yangının denizden, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındığı belirtildi.
Söz konusu limanda gemi elleçleme hizmetlerinin verilemediği ifade edilen açıklamada, bekleyen gemilerin diğer tesislere yönelmesi gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, körfezdeki diğer liman tesislerinde operasyonlar için engel bulunmadığı ifade edildi.
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