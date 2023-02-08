Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, kurum koordinasyonunda deprem bölgesine yardım malzemesi ve makine ekipmanları götürecek Pergamon Seaways, İstanbul Pendik Limanı'ndan İskenderun Körfezi'ne doğru hareket etti.

Yardım malzemesi yüklenen gemi, 74 çekici-dorse, 15 roll trailer, 34 vinç, 21 kepçe, 35 kamyon, 41 ekskavatör, 11 dorse ve 31 çeşitli araç olmak üzere toplam 254 aracı deprem bölgesine ulaştıracak. Gece 03.00'te yola çıkan geminin yarın gece İskenderun'a ulaşması bekleniyor.

Koordinasyonumuzda yardım malzemesi yüklenen Pergamon Seaways gemisi 74 çekici-dorse, 15 roll trailer, 34 vinç, 21 kepçe, 35 kamyon, 41 eskavatör, 11 dorse ve 31 çeşitli araç toplam 254 araç yükü ile İstanbul'dan 3’te yola çıktı. Yarın gece yarısı İskenderun'a ulaşması bekleniyor pic.twitter.com/n8TXyc3U5h — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) February 8, 2023

Ayrıca yardım malzemesi yüklenen Ulusoy-5 gemisi de 114 tır/taşıt, 74 iş makinesi, 4 tanker olmak üzere toplam 192 araç, 221 yolcu ve insani yardım malzemesiyle İzmir'den yola çıktı. Geminin yarın akşam üstü 17.00 civarında İskenderun'a ulaşması öngörülüyor.