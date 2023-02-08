Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremde yaralanan 31 kişi TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 31 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
TSK'ya ait askeri uçakla Malatya'dan İstanbul'a getirilen yaralılar, sağlık ekiplerince sedyelerle ambulanslara alındı.
Yaralıların, başta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere kentin çeşitli noktalarındaki hastanelere sevk edileceği öğrenildi.
En son TSK'ya ait kargo uçağıyla dün akşam 52, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla da dün gece 4 kişi tedavi için İstanbul'a getirilmişti.
Etiketler: Deprem Türk Silahlı Kuvvetleri Kahramanmaraş
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