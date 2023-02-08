Depremlerde yaralanan 3'ü yabancı uyruklu çocuk 26 kişiden bazıları ambulansla, bazıları da yakınları tarafından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yabancı uyruklu çocukların da arasında bulunduğu 6 kişinin tedavisi sürüyor. 20 kişi ise işlemlerinin ardından taburcu edildi.