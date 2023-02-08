Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da 26 depremzede tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaralanan 3'ü çocuk 26 kişi, Çorum'da tedavi altına alındı.
Depremlerde yaralanan 3'ü yabancı uyruklu çocuk 26 kişiden bazıları ambulansla, bazıları da yakınları tarafından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Yabancı uyruklu çocukların da arasında bulunduğu 6 kişinin tedavisi sürüyor. 20 kişi ise işlemlerinin ardından taburcu edildi.
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