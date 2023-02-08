Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen, ilki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkazdan çıkarılan her can umutları yeşertiyor.

Bölgeye sevk edilen iş makineleri yardımıyla 53. saatte arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş’ta 53 saat sonra bir kişi daha enkaz altından sağ çıkarıldı. pic.twitter.com/qpc6u2XOaZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 8, 2023

Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binada yapılan çalışmalar sonucunda Zeliha adında bir kadın enkaz altından çıkarıldı.

Kurtarılan kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma çalışmaları ise TRT Haber canlı yayınına yansıdı.