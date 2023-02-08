Türkiye, uzun yıllardır yaşadığı en büyük deprem ile sarsıldı. 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Depremin açtığı yaraları sarmak için ekipler zamanla yarışıyor.

Kurtarma çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş’ta ekipler 52 saat sonra bir kişiyi daha canlı olarak enkaz altından çıkardı.https://t.co/m4DjKqHF6c pic.twitter.com/YWE1Po8xCT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 8, 2023

Bölgeye sevk edilen iş makineleri yardımıyla 52. saatte arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, saatler sonra bir kişiyle daha iletişim kurdu. Betonların arasına sıkışan bir kadını enkaz altından çıkardı. İsminin Hilal olduğu öğrenilen kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma çalışmaları TRT Haber canlı yayınına yansıdı.