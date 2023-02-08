Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 07:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
52 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 52. saatte devam ediyor. Kahramanmaraş'taki ekipler, betonların arasına sıkışan kadını enkaz altından çıkardı.
Türkiye, uzun yıllardır yaşadığı en büyük deprem ile sarsıldı. 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Depremin açtığı yaraları sarmak için ekipler zamanla yarışıyor.
Kurtarma çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş’ta ekipler 52 saat sonra bir kişiyi daha canlı olarak enkaz altından çıkardı.https://t.co/m4DjKqHF6c pic.twitter.com/YWE1Po8xCT— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 8, 2023
Bölgeye sevk edilen iş makineleri yardımıyla 52. saatte arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ekipler, saatler sonra bir kişiyle daha iletişim kurdu. Betonların arasına sıkışan bir kadını enkaz altından çıkardı. İsminin Hilal olduğu öğrenilen kadın, hastaneye kaldırıldı.
Kurtarma çalışmaları TRT Haber canlı yayınına yansıdı.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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