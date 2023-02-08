İzmir'den deprem bölgesine yapılan destek ve yardımlar kapsamda çeşitli kurumlarca organize edilen iş makineleri, inşaat malzemeleri, yakıt tankerleri, konteyner, gıda ve sağlık malzemelerini taşıyan araçlar Çeşme Ulusoy Limanı'na getirildi.

Yetkililerle birlikte geminin son hazırlıklarını takip eden Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, "Bu deprem, ülkemizin tarihinde yaşadığı en büyük felaketlerden biri. İzmir vilayetimizde Çeşme Limanımızda, Valiliğimiz, AFAD, Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Deniz Ticaret Odası işbirliğinde yardım faaliyetleri Çeşme limanımızdan Ulusoy Gemisi ile beraber harekete geçecektir. Yükleme neredeyse tamamlanmak üzeredir. İnşallah oradaki vatandaşlarımıza en iyi şekilde yardımın ulaşacağını ümit ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın da tez zamanda kurtulmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

Araçlar görevlilerce "Ulusoy 5 Ro-Ro" gemisine yüklenerek hazırlıklar tamamlandı.

Limandan hareket eden gemi, 40 saatte İskenderun Limanı'na ulaşacak.​​​​​​​