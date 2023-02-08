Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 06:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
49 saat sonra umut dolu gelişme: Enkaz altından bir öğretmen kurtarıldı
Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından öğretmen Mesude Akar, 49 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Gelen umut dolu haberle çevredeki vatandaşlar ekipleri alkışladı.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay Atatürk Caddesi'nde yıkılan Deniz Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.
Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan 24 yaşındaki Mesude Akar, enkazdan 49 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
Akar'ın çıkarılması sırasında sevinç yaşayan çevredeki vatandaşlar kurtarma ekiplerini alkışladı.
Öğretmen olduğu öğrenilen Akar, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye sevk edildi.
Ekiplerin enkazdaki kurtarma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Deprem Doğal Afet Hatay
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