Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 06:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da enkaz altında kalan iki kadın 48 saat sonra kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 2 kadın 48 saat sonra kurtarıldı.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay Kışlasaray Mahallesi İnönü Caddesi'nde yıkılan Vilyam Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.
Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan 52 yaşındaki Mona Gazel ve 47 yaşındaki Necla Melek enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Gazel ve Melek sağlık kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin enkazdaki kurtarma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Hatay Deprem Kahramanmaraş
Son Haberler
- 11:39
- 11:36
- 11:34
- 11:41
- 11:24
Sıradaki Haber
Depremzedelerin bulunduğu otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz