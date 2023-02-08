Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 05:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremzedelerin bulunduğu otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'de depremzedelerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.
Ali Cengiz A. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 16. kilometresinde kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile Gülay A., Muhammed Yusuf A., Sonay Büşra A., 9 yaşındaki Yusuf A. ve 5 yaşındaki Ahmet Talha A. yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Araçta bulunan depremzedelerin Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'dan Kırıkkale'deki yakınlarının yanına geldikleri öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
Son Haberler
- 12:53
- 12:57
- 12:47
- 12:36
- 12:54
Sıradaki Haber
Depremzedeleri taşıyan dizel tren setleri Kırıkkale'ye ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz