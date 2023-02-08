Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 06:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatlarının bazı vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Çubuklu-İstinye (Arabalı) hattı, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması yapılamıyor), Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin iptal edildiği ifade edildi.
Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.
Etiketler: İstanbul Hava Durumu Fırtına
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