Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 08:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
BUDO'nun seferleri iptal edildi
[Fotograf: İHA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacağı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
BUDO'dan internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 07.00’den 18.30’a kadar olan ve Yalova Armutlu’nun da dahil olduğu Bursa-İstanbul, İstanbul-Bursa arasında yapılması planlan 12 deniz otobüsü seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
Etiketler: Bursa Deniz Otobüsü
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