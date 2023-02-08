BUDO'dan internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 07.00’den 18.30’a kadar olan ve Yalova Armutlu’nun da dahil olduğu Bursa-İstanbul, İstanbul-Bursa arasında yapılması planlan 12 deniz otobüsü seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.