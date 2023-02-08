Açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapıldı.

Saat 10.35 itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde 7 bin 108 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 910 kişi yaralandı.

Depremzedelerin barınması için bölgeye sevk edilen 92 bin 738 AFAD Aile Yaşam Çadırı'nın 70 bin 818'inin kurulumu tamamlandı.

96 bin 670 arama kurtarma personeli görev yapıyor

AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 96 bin 670'e yükseldi.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edildi.

122 hava aracıyla hava köprüsü kuruldu

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 434 araç sevk edildi.

Afet bölgelerinde 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirildi.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 122 hava aracıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kuruldu.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirildi.

Kızılay'ın 79 ikram aracı sahada

Kızılay’dan 79 ikram aracı, 16 mobil mutfak, 1 mobil aşevi, 5 sahra mutfak, 2 mobil fırın, 86 hizmet aracı görevlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan 34 sahra mutfak, Jandarma’dan 2 mobil mutfak, 1 mobil fırın, AFAD ve İHH, Hayrat, Beşir, İnsiyatif derneklerinden 1’er adet mobil mutfak bölgeye sevk edildi.

4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi. 1488 personel ve 132 araç sahada.