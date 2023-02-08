Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 04:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT'den AFAD'a destek
İki büyük depremin ardından Türkiye genelinde yardım kampanyaları da çığ gibi büyüyor. O yardım kampanyalarından birine de AFAD öncülük ediyor. TRT'de AFAD tarafından başlatılan kampanyaya destek kararı aldı. TRT kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşması için ekranda karekod uygulaması başlattı.
AFAD'ın bu kampanyasına TRT de destek olmak için önemli bir adım attı. Mobil uygulamanın QR kodunu TRT Haber ekranın sol alt köşesine yerleştirdi.
Sözkonusu Mobil Uygulama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ait. Amaç 10 ili vuran depremin ardından afetzedelere yönelik yardım kampanyası düzenlemek.
Böylece yardım kampanyasının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacak.
QR Kod ile 20 lira bağış yapabilirsiniz
Cep telefonunun kamerasını TRT Haber ekranın sol alt köşesinde bulunan QR Kod'a yaklaştırarak, ekrana yansıyan "mesaj oluştur" penceresinden DEPREM yazılı mesajı 1866'ya göndererek afetzedeler için 20 lira bağışta bulunulabilecek.
Yardımlar AFAD başkanlığında deprem bölgesine yönlendirilecek.
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