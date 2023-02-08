CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeyi ziyaret etti.

Adana, İskenderun ve Hatay'da incelemelerde bulundu. Afetzedelere seslendi ve "Yanınızdayız" mesajı verdi.

Daha sonra sosyal medya hesabından ziyaretini değerlendiren bir de paylaşım yaptı.

"Artık onarma, iyileştirme zamanıdır. Milletimiz zaten dayanışma içindedir. Milletimizle omuz omuza verip bu işin altından kalkacağız. Biz bu şehirleri yeniden ayağa kaldırırız, milletime söz veriyorum"