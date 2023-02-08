Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 04:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kılıçdaroğlu: Artık onarma, iyileştirme zamanı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu afet bölgesini ziyaret etti. Hatay'da incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Şehirlerimizin, köylerimizin yeniden ayağa kalkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeyi ziyaret etti.
Adana, İskenderun ve Hatay'da incelemelerde bulundu. Afetzedelere seslendi ve "Yanınızdayız" mesajı verdi.
Daha sonra sosyal medya hesabından ziyaretini değerlendiren bir de paylaşım yaptı.
"Artık onarma, iyileştirme zamanıdır. Milletimiz zaten dayanışma içindedir. Milletimizle omuz omuza verip bu işin altından kalkacağız. Biz bu şehirleri yeniden ayağa kaldırırız, milletime söz veriyorum"
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu Deprem
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