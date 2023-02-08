Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.
Esenboğa Havalimanından uçakla Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde koordine edecek.
Erdoğan'ın, Kahramanmaraş kent merkezindeki ziyaretinde çadır kente uğraması, ardından Pazarcık'a gitmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.
Etiketler: Deprem Recep Tayyip Erdoğan
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