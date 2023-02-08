Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'daki hastanelerde 190 depremzede tedavi görüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçaklarla 3 gün boyunca Ankara'ya getirilen 190 yaralı 4 hastanede tedavi altına alındı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralanan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçaklarla, Ankara ve İstanbul'daki hastanelere sevk edildi.
Ambulans uçaklar, depremin gerçekleştiği günün öğleden sonra saatlerinden itibaren Adıyaman Havalimanı'ndan Ankara ve İstanbul'daki hastanelere yaralı taşıyor.
Bugün saat 09.30 itibarıyla 190 yaralı Ankara'daki hastanelerinde tedavi altına alındı. Yaralılardan 66'sı Ankara Bilkent Şehir, 112'si Ankara Etlik Şehir, 10'u Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma ile 2'si Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde tedavi görüyor.
Deprem bölgesinden yaralı sevki devam edecek.
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