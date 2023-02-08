İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde gece saatlerinde 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ve polis ekipleri, evde yaşayan Suriye uyruklu anne baba ve 5 çocukları için kurtarma çalışması başlattı.

Yangında çocuklardan Hatice ve Muhammed Hamido hayatını kaybetti. Yaralı kurtarılan Jaber, Tegrid, Rukiye, Halit ve Bene Hamido ise 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Vücutlarında yanık olan Rukiye ve Bene Hamido buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.