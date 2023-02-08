Soğuk havaya rağmen arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları çıkarmak için canla başla çalışıyor. Bölgeden kurtarılma haberleri de art arda geliyor.

Kahramanmaraş'ta 1 buçuk yaşındaki Masal bebek, 56 saat sonra göçük altından çıkarıldı.

Masal bebeği babası karşıladı, Masal'dan sonra annesi de enkazdan kurtarıldı.

Masal bebeğin hamile annesi de enkazdan kurtarıldı.



Kahramanmaraş’ta bir enkaz altında saatler önce iletişim kurulan 4 kişiden dördü de 56 saatin sonunda enkaz altından sağ çıkarıldı.https://t.co/kCLNa7UgpW pic.twitter.com/Vc6sv7Sd9r — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 8, 2023

TRT Haber ekibi bu anlara tanıklık etti.