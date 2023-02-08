Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 12:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
56 saatlik mücadele: Enkazda çocuğunu emzirerek hayata tutunmasını sağladı
Türkiye'yi sarsan iki büyük depremin arama kurtarma çalışmaları kesintisiz sürüyor. Kahramanmaraş'ta 1 buçuk yaşındaki Masal bebek, 56 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.
Soğuk havaya rağmen arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları çıkarmak için canla başla çalışıyor. Bölgeden kurtarılma haberleri de art arda geliyor.
Kahramanmaraş'ta 1 buçuk yaşındaki Masal bebek, 56 saat sonra göçük altından çıkarıldı.
Masal bebeği babası karşıladı, Masal'dan sonra annesi de enkazdan kurtarıldı.
Masal bebeğin hamile annesi de enkazdan kurtarıldı.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 8, 2023
Kahramanmaraş’ta bir enkaz altında saatler önce iletişim kurulan 4 kişiden dördü de 56 saatin sonunda enkaz altından sağ çıkarıldı.https://t.co/kCLNa7UgpW pic.twitter.com/Vc6sv7Sd9r
TRT Haber ekibi bu anlara tanıklık etti.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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