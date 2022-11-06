Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 09:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji'den Batı Karadeniz'e 'fırtına' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'e fırtına uyarısı yaptı. Şiddetli rüzgarın saatte 50 ila 75 kilometre arasında eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, Zonguldak ile Sinop arasını kapsayan Batı Karadeniz’de deniz üzerinde fırtına bekleniyor.
Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan saatte 50 ila 75 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi
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