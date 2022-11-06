Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 08:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehit askerin Konya'daki ailesine acı haber verildi
[Fotograf: AA]
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın ailesine şehadet haberi verildi.
Askeri yetkililer, Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın eşi Kübra Nur Yıldız'ın Pirömer Mahallesi Gözneli Caddesi'ndeki evine giderek acı haberi verdi.
Şehidin yakınları gözyaşı döktü.
Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.
Etiketler: Şehit Pençe Operasyonları
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