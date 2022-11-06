Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 06:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bazı yollar trafiği kapatıldı
İstanbul'da bugün düzenlenecek N Kolay 44. İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.
Maraton parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu.
Güzergah kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de araç girişi kesildi. Trafik polisleri dubalarla trafiği yavaşlattıktan sonra yolu kapattı.
Sürücüler, alternatif güzergah olarak Nuhkuyusu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yönlendirildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak trafiğe açılacak.
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