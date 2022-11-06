Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 06:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
44. İstanbul Maratonu başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olan İstanbul Maratonu, 44'üncü kez koşuluyor. Maratonda yaklaşık 60 bin kişi ter döküyor. Maraton güzergahları sebebiyle 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü ile bazı yollar ise trafiğe kapatıldı.
Büyük İstanbul maratonu için yaklaşık 60 bin kişi ter döküyor. Genç, yaşlı, amatör, profesyonel fark etmeksizin herkesin katıldığı maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Asya girişinden başladı, Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve maraton güzergahı boyunca kentteki bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Araç geçişine kapatılan cadde ve bulvarlar yerine kullanılabilecek, sürücüler alternatif yolları kullanabilecek.
Kapatılan yollar maratonun sona ermesiyle birlikte saat 15.30 itibarıyla tekrar trafiğe açılacak.
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