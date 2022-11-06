Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 09:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Amasya'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Amasya'nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsü ile iş makinesi taşıyan tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Taşova istikametinden Samsun yönüne giden Mavi Tur'a ait Mustafa Dursun'un kullandığı yolcu otobüsü, Çambükü mevkiinde, iş makinesi taşıyan tırla çarpıştı.
Otobüsteki yolculardan Güler Gümüş kaza yerinde, otobüs sürücüsü Mustafa Dursun ve yolculardan Mehmet Kılıçarslan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Yaralanan 8 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Amasya Otobüs Trafik Kazası
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