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Türkiye
TRT Haber 28.08.2023 08:19

Meteoroloji'den 8 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 8 ili 'sarı' kodla uyardı. Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den 8 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu, Sivas'ın güneyi ile Niğde'nin doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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Adana Hatay Osmaniye Mersin Kahramanmaraş Kayseri Sivas Niğde Meteoroloji Sağanak Yağış
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