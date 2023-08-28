Açık 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 28.08.2023 06:14

Manisa'da otomobil önce bisiklete ardından iki araca çarptı: 3 ölü

Manisa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce elektrikli bisiklete, ardından da park halindeki iki otomobile çarpıp su kanalına düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'da otomobil önce bisiklete ardından iki araca çarptı: 3 ölü
[Fotograf: DHA]

Akhisar Devlet Karayolundaki bir alışveriş merkezi önünde 21 yaşındaki Burak Korkmaz yönetimindeki otomobil, Akhisar yönünden Balıkesir istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 43 yaşındaki Süleyman Koçer yönetimindeki elektrikli bisiklete, daha sonra da park halindeki 2 otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Korkmaz'ın kullandığı otomobil takla atarak su kanalına düştü.

Kazada, Korkmaz'ın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Süleyman Koçer ve arkasındaki Özbekistan uyruklu Naıma Uramova yola savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan sürücü Burak Korkmaz ve yola savrulan Süleyman Koçer ile Naıma Uramova'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

ETİKETLER
Manisa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Başkent'te trafik kazası: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:00
Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay keşif aracının Ay'daki ilk verileri yayımlandı
06:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylülde yoğun diploması trafiği başlıyor
06:31
Libya Başbakanı, İsrailli mevkidaşı ile görüşen Dışişleri Bakanı Menguş'u açığa aldı
05:49
Başkent'te trafik kazası: 5 yaralı
05:32
Okullarda uyum haftası 4 Eylül'de başlıyor
05:03
Muğla’da hastanede yangın
Denizli'de 850'nci "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" yapıldı
Denizli'de 850'nci "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" yapıldı
FOTO FOKUS
Kaydıraktan düşmek üzere olan çocuğu bir başka çocuk kurtardı
Kaydıraktan düşmek üzere olan çocuğu bir başka çocuk kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ