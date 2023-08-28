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Türkiye
AA 28.08.2023 04:28

Eskişehir'de binada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi

Eskişehir'de bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Trafiğe kapatılan sokakta polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Eskişehir'de binada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi

Merkez Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Kemer Sokak'taki bir apartmanın 4. katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Patlamada, kimliği henüz tespit edilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine giden İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, çalışmaları yerinde takip etti.

Trafiğe kapatılan sokakta polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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