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Türkiye
İHA 28.08.2023 00:52

Konya'da anız yangını

Konya’nın Beyşehir ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Yangın, ekiplerin çalışması sonrası söndürüldü. Yangında hasat edilen araziler ile alanda bulunan bazı ağaçlar da yanarak zarar gördü.

Konya'da anız yangını

Beyşehir-Konya kara yolunun kenarındaki Bayındır ve İsaköy Mahalleleri arasındaki hasat edilmiş arazideki otlar ve anızlarda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Arazide çıkan ve alandaki bazı ağaçların da yanmasına neden olan yangına ihbar üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye, Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı alanda çıkan yangında ekiplerin uzun süren söndürme çalışmalarına köylüler de traktörleriyle destek verdi. Etrafı çevrilerek kontrol altına alınan yangın, bir süre sonra tamamen söndürüldü.

Yangında hasat edilen araziler ile alanda bulunan bazı ağaçlar da yanarak zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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