Serinlemek için Munzur Çayı'na giren genç boğuldu

Hozat'tan arkadaşlarıyla piknik için ilçeye giden Çayan Demir, sıcak havadan bunalarak Munzur Çayı’na girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz olduğunu fark eden arkadaşları, Demir’i sudan çıkardı.

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ovacık İlçe Entegre Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Demir’in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.