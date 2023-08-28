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Türkiye
DHA 28.08.2023 00:14

Serinlemek için Munzur Çayı'na giren genç boğuldu

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na giren 28 yaşındaki Çayan Demir boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için Munzur Çayı'na giren genç boğuldu

Hozat'tan arkadaşlarıyla piknik için ilçeye giden Çayan Demir, sıcak havadan bunalarak Munzur Çayı’na girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz olduğunu fark eden arkadaşları, Demir’i sudan çıkardı.

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ovacık İlçe Entegre Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Demir’in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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