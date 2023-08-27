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Türkiye
AA 27.08.2023 23:13

Ankara'da bir markette yangın çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yangın çıkan market kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da bir markette yangın çıktı
[Fotograf: AA]

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Alacaatlı Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı üzerinde bulunan bir market zincirinin şubesinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Alt katında lastik satış mağazası bulunan marketteki yangının büyüyerek çevreye sıçraması ihtimaline karşı bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis ve sağlık ekibiyle tanker ve köpük aracı da sevk edildi.

Yangın, Çankaya ve Gölbaşı itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Marketin kullanılamaz hale geldiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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