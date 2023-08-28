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Türkiye
AA 28.08.2023 00:35

Devrilen motosikletten düşenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kilis'te devrilen motosikletten düşen iki kişiye arkadan seyreden otomobil çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Devrilen motosikletten düşenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen motosiklet, iddiaya göre Kilis-Gaziantep karayolunun Beşikkaya Köyü civarında devrildi.

Arkadan gelen M.A. kontrolündeki otomobil, motosikletten düşen İ.B. ve M.U.'ya çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı kontrolde İ.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanın M.U ise müdahalenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İ.B'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kilis-Gaziantep karayolu trafiği bir süreliğine tek şeritten kontrollü sağlandı.

Ekipler, otomobil sürücüsü M.A'yı gözaltına aldı.

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Kilis Trafik Kazası
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