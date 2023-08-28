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Türkiye
AA 28.08.2023 05:52

Başkent'te trafik kazası: 5 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Başkent'te trafik kazası: 5 yaralı

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alacaatlı Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüjdeki reklam panosu ile trafik levhasına, daha sonra da yolun karşısındaki duvara çarparak durdu.

Araçta bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazada, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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