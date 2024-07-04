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Türkiye
Meteoroloji, TRT Haber, AA 04.07.2024 08:52

Meteoroloji'den 4 kente "gök gürültülü sağanak" uyarısı

Meteoroloji, 4 kenti sarı kodla uyardı. Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den 4 kente "gök gürültülü sağanak" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Türkiye için Uyarı Durumu" haritasında Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa'da yağışların zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

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Meteoroloji Yağış Sağanak Balıkesir Çanakkale İzmir Manisa
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