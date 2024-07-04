Açık 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 04.07.2024 07:29

İstanbul'da çatlaklar oluşan 6 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Esenler'de yapımı devam eden bir inşaat nedeniyle yanında bulunan 6 katlı binada önceden oluşan çatlaklar daha da artınca apartman sakinleri durumu polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Adrese giden zabıta ekipleri binada oturanları tahliye ederek otele yerleştirdi.

İstanbul'da çatlaklar oluşan 6 katlı bina boşaltıldı

Fevzi Çakmak Mahallesi 1120 Sokak'ta yapımı devam eden inşaat nedeniyle yanında bulunan 6 katlı bir binada daha önceden oluşan çatlaklar daha da artınca bina sakinleri durumu belediye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Esenler Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerinin binada yaptığı inceleme sonrası herhangi bir olumsuzluğa karşı apartmanda oturanlar tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Tahliye edilenler otele yerleştirildi

Binadan tahliye edilenler belediye ekiplerinin belirlediği otellere yerleştirilmek üzere araçlarla götürüldü. Gece boyu zabıta ekipleri bina ve çevresinde önlem aldı.

Gündüz saatlerinde binadaki çatlakların detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Ocakta unutulan yemek evi yaktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:46
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşünü yaptı
07:47
Almanya'nın ilk Afrika doğumlu milletvekili ırkçı tacizin ardından adaylıktan çekildi
07:02
Çin sahil güvenlik gemileri, Japon kara sularını ihlal etti
07:00
A Milli Takım'ın kalecisi Mert Günok, EURO 2024 resmi hesabına konuştu
06:56
Ocakta unutulan yemek evi yaktı
06:43
Japonya'da gıda takviyesi alan 500 kişi hastaneye kaldırıldı
İsrail karşıtı protestocular Avustralya Parlamentosu'nun çatısına çıktı
İsrail karşıtı protestocular Avustralya Parlamentosu'nun çatısına çıktı
FOTO FOKUS
Tekirdağ'da hortum kamp alanını yerle bir etti
Tekirdağ'da hortum kamp alanını yerle bir etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ