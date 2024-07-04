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Türkiye
AA 04.07.2024 08:27

Bakırköy önlerinde karaya oturan gemi kurtarıldı

İstanbul'da Ahırkapı önlerinde karaya oturan “Lady Ayana” isimli gemi ekipler tarafından kurtarıldı.

Bakırköy önlerinde karaya oturan gemi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “28 Haziran 2024 tarihinde Ahırkapı demir sahasında karaya oturmuş olan Lady Ayana isimli gemi, Kurtarma Uzmanımız koordinasyonunda; Gemi Kurtaran, Kurtarma-5 ve Kurtarma-10 römorkörlerimiz tarafından kurtarılarak tekrar yüzmesi sağlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Gemi daha sonra aynı bölgede emniyetli bir mevkiye demirletildi.

Rusya'dan Tunus'a giden “Lady Ayana” isimli 169 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi 28 Haziran günü karaya oturmuştu.

 

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