Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden 4 kente don uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Soğuk ve yağışlı hava yurdun büyük kesiminde etkisini gösteriyor. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de de buzlanma ve don bekleniyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Van Gölü'nde ise rüzgarın batılı yönlerden 20-40 kilometre kuvvetinde esmesi, havanın az bulutlu, görüşün açık olması bekleniyor.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Muş'ta 5, Bitlis'te 4, Hakkari'de 3 derece olması öngörülüyor.
Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji
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