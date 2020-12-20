Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 6 bin 485 lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında yakalanan ve ehliyetsiz araç kullanan alkollü sürücüye 6 bin 485 lira para cezası kesildi, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.
Kayseri'de ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında kentin farklı noktalarında denetim yaptı.
Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'nda denetim yapan ekipler, H.Ç. yönetimindeki otomobili durdurdu.
Yapılan kontrolde H.Ç.'nin 96 promil alkollü olduğu belirlendi.
Daha önceden de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu anlaşılan H.Ç'ye "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "alkollü araç kullanmak"tan toplam 6 bin 485 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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