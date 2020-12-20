1 Eylül'de başlayan denizlerde av sezonunda palamutta yaşanan bolluk sonrasında hamsi ve sarıkanat ile devam ediyor. Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte Karadeniz’in genelinde hamsi avı sürüyor.

Trabzon, Balıkesir, İstanbul ve Samsun'dan denize açılan balıkçılar rotalarını İğneada'ya çevirdi. Balıkçıların mesaileri bereketli tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Karadeniz açıklarına serilen çevirme ağlardan kasalar dolusu hamsi çekildi.

Balıkçı teknelerinde yoğun mesai yaşayan tayfalar, kasalar dolusu balığı limanda bekleyen kamyon ve tırlara yükledi.

[Fotoğraf: AA]

Hamsinin kilogramı 8 lira

Çok güzel bir av dönemi yaşadıklarını söyleyen balıkçılar, denizde hamsinin bol olduğunu ve havaların soğumasından dolayı irileştiğini aktardı.

Hamsinin kilogramı ise 8 liradan satılıyor.

[Fotoğraf: AA]