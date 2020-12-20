Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 06:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla'da art arda 2 deprem
Muğla'nın Ula ilçesinde 3,9 ve 3,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Ula ilçesinde saat 06.14'te 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 11,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremden yaklaşık 2 dakika sonra Ula'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci sarsıntı, yerin yaklaşık 14,18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: Deprem
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