Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 06:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polis aracına çarpıp kaçma olayıyla ilgili 7 gözaltı
Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan sivil polislerin aracına çarpıp kaçan sürücünün otomobili, park halinde bulundu. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Mağaralı Ökkeş Caddesi'nde önce refüje ardından sivil polis aracına çarptıktan sonra kaçtı.
Kaçan aracın peşine düşen ekipler, sürücünün park halinde bıraktığı aracı, Fatih Mahallesi 10. sokakta bulundu.
Ekipler, aracın yakınlarında, olayla ilgili oldukları tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı.
7 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplamda 6 bin 300 lira cezai işlem uygulanarak, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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