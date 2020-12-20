Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 01:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Minibüs ile filyasyon ekibini taşıyan araç çarpıştı: 5 yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile filyasyon ekibini taşıyan hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan Hasan Karip idaresindeki 0minibüs ile Mahmut Doğan yönetimindeki filyasyon ekibinin bulunduğu hafif ticari araç, Demirciler Mahallesinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Hasan Karip ve minibüsteki yolcular Bircan Karip, Kübra Karlıdağ, Nazife Yılmaz ve Hasan Karip yaralandı.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Etiketler: Trafik Kazası Filyasyon
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