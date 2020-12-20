Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da göçük altında kalan 2 işçiden 1'i öldü
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da su kuyusu açarken göçük altında kalan iki kişiden biri kurtarılırken diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.
AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 7 saat süren çalışması sonucu ulaşılan Köstekçi'nin cesedi, ip yardımıyla kuyudan çıkarılarak cenaze aracına konuldu.
Köstekçi'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay
Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde dün su kuyusu açarken göçük oluşması nedeniyle Mehmet Yalın ve Mehmet Köstekçi toprak altında kalmış, itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Mehmet Yalın toprak altından sağ çıkarılmıştı.
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