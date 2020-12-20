İnşaat yarım kalıyor, tüketici ve ev sahipleri mağdur oluyor.

Kentsel dönüşüm projelerinde hak kayıplarının yaşanmaması için sözleşme yapmadan önce uzmanlara danışılması büyük önem taşıyor.

'Sözleşme noter onaylı olmalı'

Avukat Emel Özbek, "Size bu aşamada sadece bir sözleşme yapılıyor. İskan verilmediyse, henüz oturma izni yoksa bu nedenle sözleşme uzmanlarca hazırlanmış noterde onaylanmış olmalıdır. Aksi takdirde hak kaybına uğrayabilirsiniz" dedi.

Sözleşme imzalanmadan önce inşaatı yürütecek firma ya da kişilerin lisansları mutlaka kontrol edilmeli.

Lisans kontrol edilmeli

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen lisansı almış olan müteahhitler ile çalışılması gerektiğini belirten Özbek, müteahhittin daha önce yapmış olduğu işlerin incelenmesi gerektiğini söyledi.

Tüketicilerin hakları yönetmelikler ile de korunuyor. Bu kapsamda müteahhitten mutlaka teminat talep edilmesi gerekiyor.

'İnşaat tamamlanmadıysa ödenen tutarın iadesi istenebilir'

Avukat Özbek konuyla ilgili şunları aktardı:

"Sözleşme fesih edilirken bedel iadesi ödediğiniz tutarın iadesini isteyebilirsiniz. 'İnşaat tamamlansaydı ben o evi kiraya verecektim, süresinde tamamlamadığınız için ben bu kiralardan mahrum kalıyorum' diyerek evin kirasını talep edebilirsiniz ya da kredi çekip faizi ile ödemek zorunda kalmışsınızdır, o faizi de talep edebilirsiniz."