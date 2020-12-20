Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 11 adrese kumar baskını: 367 bin lira ceza kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da 158 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerine uymamaktan 367 bin 250 lira ceza kesildi. Ayrıca, kumar oynattığı öne sürülen 14 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Adana'da ekipler, 8-18 Aralık'ta kumar oynatıldığını tespit ettiği dernek lokalinin de arasında yer aldığı 11 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerdeki 158 kişiye kumar oynamaktan ve COVID-19 tedbirlerine uymamaktan 367 bin 250 lira ceza uygulandı, kumar masalarındaki 18 bin 750 liraya da el konuldu.
Kumar oynattığı öne sürülen 14 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Ayrıca, adresleden birinin polis baskınına karşı güvenlik kameralarıyla korunduğu tespit edildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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