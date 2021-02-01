Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 12:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı
Samsun, Ordu, Kastamonu ve Sinop'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesine karşı uyardı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Samsun, Sinop, Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer saatte 74 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 88 kilometre hızla eseceği duyuruldu.
Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Meteoroloji
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