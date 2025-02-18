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Türkiye
TRT Haber 18.02.2025 16:04

Meteoroloji'den 20 ile 'sarı kodlu' kuvvetli kar yağışı uyarısı

Yurt genelinde sıcaklığın 6 ila 8 derece düşmesi bekleniyor. Soğuk hava dalgası özellikle iç ve kuzey bölgelerde etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 il için sarı kodlu kar uyarısı yayımladı.

Meteoroloji'den 20 ile 'sarı kodlu' kuvvetli kar yağışı uyarısı

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacak ve yurt genelinde mevsim normalleri altına düşecek.

Hafta ortasında, neredeyse tüm yurtta kar yağışı etkili olacak. Türkiye, Karadeniz'den gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

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20 ile 'sarı kodlu' uyarı

Özellikle kuzey kesimlerden başlayarak sıcaklık mevsim normallerinin altına inecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Yarından itibaren yurdun iç, kuzey ve Doğu kesimlerinde kar bekleniyor.

Amasya, Artvin, Bingöl, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Ardahan'da kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk hava ve yağışla birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı da uyarıda bulunuldu. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ riskinin devam ettiği bildirildi.

İstanbul ve Ankara'da kar etkili olacak

Soğuk ve yağışlı hava sistemi Şubat ayı sonuna kadar etkisini sürdürecek. İstanbul ve Ankara'da ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. İzmir'de de sıcaklık düşecek, yağışlar yağmur şeklinde olacak.

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