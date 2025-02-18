Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın beklenen kar yağışının, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sivas'ın doğu, Kayseri'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.