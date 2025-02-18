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Türkiye
TRT Haber 18.02.2025 14:14

Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın beklenen kar yağışının, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sivas'ın doğu, Kayseri'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. 

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Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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